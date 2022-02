Draisaitl in McDavid na vrhu lige NHL

Edmonton, 18. februarja - Neposredni tekmeci kraljev Anžeta Kopitarja za končnico, Edmonton Oilers, so zmagali še na četrti zaporedni tekmi pod vodstvom novega glavnega trenerja Jaya Woodcrofta. Na domačem ledu so s 7:3 premagali Anaheim Ducks. Z dvema goloma se je izkazal tudi Nemec Leon Draisaitl, ki je zadel svoj 34. in 35. gol v sezoni.