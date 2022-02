En nov primer okužbe na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu

Peking, 18. februarja - Organizatorji zimskih olimpijskih iger v Pekingu so danes poročali o enem novem primeru okužbe z novim koronavirusom. Gre za športnika oz. člana ekip, pri katerem so vzorec odvzeli ob prihodu na letališče. Znotraj olimpijskega mehurčka v četrtek niso potrdili nobene nove okužbe. V četrtek so opravili približno 67.000 testov.