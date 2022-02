V finalu pokala Spar Helios Suns in Cedevita Olimpija

z izjavami v zadnjih dveh odstavkih

Ljubljana, 17. februarja - V finalu zaključnega turnirja pokala Spar se bodo pomerili košarkarji Helios Suns in Cedevite Olimpije. Domžalčani so v polfinalu premagali Rogaško z 79:76, Ljubljančani pa so bili boljši od branilcev naslova Krke s 93:75 (29:17, 57:42, 78:61).