Newyorške borze končale v rdečem

New York, 17. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Trgovanje je ponovno zasenčila zaskrbljenost zaradi morebitne ruske invazije na Ukrajino. Ameriška vlada delni umik ruskih vojakov z obmejnega območja z Ukrajino uvršča med lažne informacije in pričakuje širjenje vojaške prisotnosti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.