Šempetrska bolnišnica bo letos precej vložila v prenovo dotrajane opreme

Šempeter pri Gorici, 17. februarja - Na današnji seji sveta šempetrske bolnišnice so člani obravnavali in sprejeli finančni načrt bolnišnice v letošnjem letu. Po besedah predsednice sveta zavoda Metke Jelinčič Maraž bodo za investicije v prenovo dotrajane in nabavo nove opreme ter druge investicije namenili skoraj 22 milijonov evrov.