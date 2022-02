Blinken pozval Rusijo, naj razglasi, da ne bo napadla Ukrajine

New York, 17. februarja - Ameriški državni sekretar Antony Blinken je danes v Varnostnem svetu Združenih narodov pozval Rusijo, naj odstopi od poti do vojne in javno razglasi, da ne bo napadla Ukrajine. VS ZN ta mesec predseduje Rusija. Zasedanje VS ZN se je končalo brez sklepne izjave ali ukrepa.