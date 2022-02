Slovenski potrošniki ponovno izbrali produkte leta

Ljubljana, 17. februarja - Slovenski potrošniki so desetič izbrali produkte leta. Letos so nagradili 35 izdelkov iz različnih kategorij, od jogurtov, kav in insekticidov do otroških plenic in začimb. Izbrali so tudi 10 zmagovalcev med trgovinskimi znamkami. Zmagovalce so slovesno razglasili na današnjem dogodku v Kinu Šiška.