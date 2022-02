Veter razkril streho srednje šole v Trbovljah

Ljubljana, 17. februarja - Močan veter je danes povzročal težave na Celjskem in v Zasavju. Gasilci so morali v sedmih primerih posredovati zaradi podrtih dreves, v šestih pa zaradi odkritih streh. Veter je med drugim poškodoval streho planinskega doma na Mrzlici v občini Žalec in razkril streho Srednje tehniške šole v Trbovljah, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.