Ob začetku vrha EU in Afriške unije želje po obnovitvi partnerstva

Bruselj, 17. februarja - Voditelji članic EU in držav Afriške unije so ob začetku dvodnevnega srečanja v Bruslju izrazili željo po novem začetku v odnosih in obnovitvi partnerstva. To naj bi med drugim potrdili z obsežnim naložbenim načrtom, s katerim želi Evropa v tekmi s Kitajsko okrepiti svoje vezi s to celino.