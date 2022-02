V zvezi Sonček za odpravo spornih določil zakona o volitvah v DZ

Ljubljana, 17. februarja - Predstavniki Zveze Sonček so danes predsedniku državnega zbora Igorju Zorčiču predstavili pobudo za spremembo zakona o volitvah v državni zbor, so zapisali v sporočilu za javnost DZ. Po njihovem mnenju je zakon diskriminatoren do oseb z invalidnostjo, opozarjajo tudi, da je bila v začetku leta odvzeta volilna pravica 2929 slovenskim državljanom.