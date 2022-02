Na Škofjeloškem projekt za večjo uporabo lokalne hrane v javnih ustanovah

Visoko, 17. februarja - Na Škofjeloškem želijo povečati uporabo lokalnih prehranskih sestavin v javnih ustanovah. Zato so se lotili projekta Jem lokalno, jem boljše, v okviru katerega so danes na Visokem predstavili jedi, ki jih je pripravil kuharski mojster Uroš Štefelin in ki jih predlagajo za uvrstitev na jedilnike javnih ustanov.