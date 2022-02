Maruša Ferk Saioni do svojega najboljšega olimpijskega dosežka

To je najboljša uvrstitev 33-letne Ferk Saionijeve na njenih štirih zimskih olimpijskih igrah. Prvič se je na zimskih olimpijskih igrah merila pred 12 leti v Vancouvru, nato je nastopila še v Sočiju 2014 in nato še v Pyeongchangu 2018.

Na najvišjo stopničko zmagovalnega odra v kombinaciji je stopila Švicarka Michelle Gisin. Srebrno kolajno je osvojila njena rojakinja Wendy Holdener, bronasto pa Italijanka Federica Brignone.

Znova je odpovedala Američanka Mikaela Shiffrin, ki je ostala brez posamičnega olimpijskega odličja na Kitajskem. Po smuku je bila peta, v slalomu pa je na postavitvi svojega trenerja Mika Daya odstopila že po nekaj zavojih.

Rusinja Ana Ščerbakova je nova olimpijska prvakinja v umetnostnem drsanju. Sedemnajstletna Moskovčanka je po torkovem kratkem in današnjem prostem programu prejela oceno 255,95, druga je bila njena rojakinja Aleksandra Trusova (251,73), tretja pa Japonka Kaori Sakamoto (233,13). Favoritinja Kamila Valijeva je ostala brez medalje, Rusinja je zavoljo številnih napak osvojila le četrto mesto.

Švedska smučarka prostega sloga Sandra Naeslund je nova olimpijska prvakinja v smučarskem krosu. Srebrno medaljo je osvojila Kanadčanka Marielle Thompson, bronasto pa Nemka Daniela Maier.

Norveški nordijski kombinatorci so osvojili zlato odličje na ekipni tekmi. Po polovici preizkušnje, po skokih na veliki skakalnici, so bili v vodstvu Avstrijci, ki pa so na koncu s četrtim mestom ostali brez medalje. Drugi so bili Nemci, na tretje mesto pa so se s četrtega po skokih prebili Japonci. To je bila še zadnja preizkušnja nordijskih kombinatorcev v Pekingu. Dve zlati odličji sta odšli na Norveško, eno pa v Nemčijo.

Japonska hitrostna drsalka Miho Takagi je z zmago na 1000 metrov osvojila svojo prvo posamično zlato medaljo na igrah v Pekingu. S časom 1:13,19 minute je postavila nov olimpijski rekord. Druga je bila Nizozemka Jutta Leerdam, tretja pa Američanka Brittany Bowe.

Na finalni ženski hokejski tekmi je smetano pobrala Kanada, ki je ZDA premagala s 3:2 in osvojila peto olimpijsko odličje v tem športu za svojo državo.