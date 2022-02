Indeksi na newyorških borzah uvodoma pod gladino

New York, 17. februarja - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje začeli s padci. Po poročanju tujih tiskovnih agencij so vlagatelji zaskrbljeni predvsem zaradi geopolitičnih napetosti, pri čemer so v ospredju razmere na ukrajinsko-ruski meji. Spremljajo tudi poslovna poročila, ki jih te dni objavljajo večja podjetja.