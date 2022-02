V ZDA minuli teden nekaj več vlog za pomoč brezposelnim

Washington, 17. februarja - V ZDA se je število novih vlog za nadomestilo zaradi brezposelnosti v tednu do 10. februarja v primerjavi s tednom prej zvišalo za 23.000 na 248.000. Ministrstvo za delo ZDA je ob tem podatke za teden do 3. februarja malce dvignilo, in sicer je bilo novih vlog 225.000 in ne 223.000, kot so poročali sprva.