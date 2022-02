Po poročilih o obstreljevanju v Ukrajini ZDA in Nato opozarjata pred ruskimi provokacijami

Bruselj, 17. februarja - Ameriški obrambni minister Lloyd Austin in zveza Nato sta danes v Bruslju opozorila pred provokacijo Rusije za opravičilo vojaškega posredovanja v Ukrajini. To so dejali po današnjih poročilih o stopnjevanju medsebojnega obstreljevanja in napetosti med ukrajinsko vojsko in proruskimi separatisti vzdolž razmejitvene črte na vzhodu Ukrajine.