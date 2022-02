Spar in Lidl po očitkih o dobaviteljevem trpinčenju živali v nadzor

Ljubljana, 17. februarja - Trgovca Lidl in Spar sta v stiku z dobaviteljem AIA, ki ga španska nevladna organizacija Equalia povezuje s farmo piščancev v Italiji, kjer je so posneli trpinčenje živali. "Od predstavnikov AIA smo zahtevali celostno poročilo," so povedali v Sparu Slovenija, podobno so od njega zahtevali v Lidlu Slovenija.