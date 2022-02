Letališče Ljubljana s pripomočkom za hitro iskanje vstopnih covidnih pogojev v državah

Brnik, 17. februarja - Upravljalec ljubljanskega letališča Fraport Slovenija in irsko podjetje SafeScore sta zaradi potreb po vnaprejšnjem preverjanju vstopnih pogojev v namembni državi za potnike, ki so se pojavile s pandemijo covida-19, vzpostavila spletni pripomoček SafeScore, ki omogoča hiter dostop do informacij o omejitvah in zahtevah, povezanih s covidom.