Cankarjeva založba z ambicioznim programom domačih in prevodnih del

Ljubljana, 17. februarja - Pri Cankarjevi založbi so predstavili letošnji program. V načrtu je več knjig domačih avtorjev, od z modro ptico nagrajenega romana Tine Vrščaj Na klancu do avtobiografskega dela Iva Svetine Smisel rože. Izdali bodo tudi več prevodnih del, med njimi sedem v zbirki Moderni klasiki, nekaj zgodovinskih knjig in drugih del po različnih zbirkah.