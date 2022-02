V Savdski Arabiji 28.000 prijav na 30 delovnih mest za ženske

Rijad, 17. februarja - V Savdski Arabiji se je na razpisanih 30 delovnih mest strojevodje prijavilo 28.000 žensk, so poročile španske železnice Renfe. Izbrane kandidatke bodo po usposabljanju vozile hitre vlake med svetima mestoma Meko in Medino. To je prvič v zgodovini države, da imajo savdske ženske dostop do tega poklica, poroča na spletni strani britanski BBC.