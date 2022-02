Ob 150. obletnici rojstva politika Antona Korošca se začenja Koroščevo leto

Sveti Jurij ob Ščavnici, 17. februarja - Letos mineva 150 let od rojstva vodilnega slovenskega politika pred drugo svetovno vojno Antona Korošca, zato so v občini Sveti Jurij ob Ščavnici razglasili Koroščevo leto. Potekali bodo številni dogodki, s katerimi bodo obudili spomin na izjemno osebnost in zgodovinsko vlogo, ko je Korošec zastopal Slovence na Dunaju in v Beogradu.