Strokovnjaki poudarjajo pomembnost neodvisnosti javnih RTV od političnega in ekonomskega nadzora

Ljubljana, 17. februarja - Na današnjem posvetu Sveta za razvoj pri SAZU o prihodnosti javnih radiotelevizij (RTV) so strokovnjaki poudarili pomembnost neodvisnosti medijev od političnega in ekonomskega nadzora. Kot so poudarili, v času odsotnosti močnih demokracij in z vzponom populizma javne RTV težko igrajo svojo vlogo pri krepitvi državljanstva.