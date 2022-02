Most na Krk bo dobil fizično varovanje dan in noč

Zagreb, 17. februarja - Upravljavec hrvaških avtocest (Hac) bo za nadzor Krškega mosta najel tri varnostnike, ki bodo most varovali 24 ur na dan, sedem dni na teden. Hac bo most začel nadzorovati aprila letos, za to pa bo namenil okoli 850.000 kun ali 110.000 evrov letno, poroča Večernji list.