K uspehom slovenskih športnikov prispevajo tudi zdravniki

Peking, 17. februarja - Zdravje športnikov je pomemben del poti do uspeha na tekmovanjih, kot so tudi zimske olimpijske igre. Med podpornim osebjem slovenske olimpijske reprezentance v Pekingu so tako tudi zdravniki, ki imajo radi šport in se ob svojem rednem delu ukvarjajo tudi z medicino športa. Kot pravijo, se ob uspehih naših športnikov veselijo kot otroci.