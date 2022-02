Demokracija o predlaganih spremembah zakona o dohodnini (17. 2.)

Ljubljana, 17. februarja - Matej Zorko v komentarju Kdo bo odgovarjal, da plače niso višje že danes? piše o ravnanju strank KUL, ki so sestavljale vladno koalicijo, a je razpadla, danes pa pravijo, da bi pod njihovo taktirko bilo boljše. Kritičen je do vložitve zahteve za referendum o spremembah pri dohodnini in se sprašuje, kdo bo odgovarjal, ker bo ukrep prišel z zamudo.