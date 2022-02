V Indiji po padcu v vodnjak umrlo 13 ljudi

New Delhi, 17. februarja - V Indiji je umrlo 13 ljudi, ko so med praznovanjem poroke na severu države padli v vodnjak, je danes sporočila policija in potrdila, da je med umrlimi sedem žensk in šest deklic. Nesreča se je zgodila v sredo v vasi v zvezni državi Uttar Pradesh, poroča nemška tiskovna agencija dpa.