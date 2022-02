V Sao Paulu fotografije Amazonije Sebastiaa Salgada

Sao Paulo, 18. februarja - V brazilski metropoli Sao Paulo so odprli razstavo svetovno priznanega brazilskega fotografa Sebastiaa Salgada z naslovom Amazonija. Na približno 200 fotografijah, ki jih je posnel v sedmih letih, prikazuje brazilsko amazonsko regijo in avtohtona ljudstva, ki tam živijo in varujejo deževni gozd, poroča nemška tiskovna agencija dpa.