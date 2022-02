Slovensko podjetje z največjo investicijo s področja konoplje v Evropi doslej

Ljubljana/Komenda, 17. februarja - Slovensko podjetje PharmaHemp je v poslovni coni Komenda začelo izvajati 11 milijonov evrov vredno investicijo s področja predelave in proizvodnje surovin in izdelkov iz konoplje. Novi proizvodno skladiščni in poslovni prostori oz. Tovarna konoplje bo združevala najširši spekter storitev na področju konoplje v Evropi, so sporočili iz podjetja.