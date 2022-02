Na Ptuju današnja Obarjada z rekordnim številom sodelujočih

Ptuj, 19. februarja - Na Ptuju bo danes v organizaciji ptujskega Lions kluba potekala Obarjada, največji humanitarni dogodek na prostem v Sloveniji. Letos se je na povabilo Lions kluba Ptuj odzvalo rekordno število ekip, kar pomeni 26 podjetij in organizacij, ki bodo skupaj z Lionsi donirali sredstva in razdelili obaro, so sporočili iz ptujskega Lions kluba.