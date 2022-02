Francija in zaveznice bodo umaknile vojake iz Malija

Pariz, 17. februarja - Francija, njene partnerice iz EU in Kanada bodo začele umikati vojake iz Malija, so danes sporočili iz Elizejske palače. Odločitev so sporočili po delovni večerji o razmerah v Sahelu, ki jo je v sredo v Parizu gostil francoski predsednik Emmanuel Macron in se je je udeležil tudi slovenski premier Janez Janša.