Število žrtev poplav in zemeljskih plazov v Braziliji preseglo 90

Rio de Janeiro, 17. februarja - Zemeljski plazovi in poplave so v brazilskem mestu Petropolis po zadnjih podatkih tamkajšnjih oblasti terjali najmanj 94 življenj. Gre za zadnje v nizu smrtonosnih neurij, ki so v preteklih treh mesecih prizadela Brazilijo in ki jih strokovnjaki povezujejo s podnebnimi spremembami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.