V Kanadi končali iskanje morebitnih preživelih s španske ribiške ladje

Madrid, 17. februarja - Reševalne ekipe ob vzhodni obali Kanade so v sredo končale iskanje morebitnih preživelih s potopljene španske ribiške ladje. Od 24-članske posadke so žive našli le tri ljudi. V Madridu pa so se poslanci v parlamentu z minuto molka poklonili mrtvim in pogrešanim, poroča francoska tiskovna agencija AFP.