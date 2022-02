Jernej Damjan ni bil izvoljen v Mokovo komisijo športnikov

Peking, 17. februarja - Nekdanji smučarski skakalec in eden od dveh vodij slovenske odprave na olimpijskih igrah v Pekingu Jernej Damjan ni bil izvoljen v komisijo športnikov Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok). V izjavi za javnost so pri Moku zapisali, da sta nova člana komisije postala Francoz Martin Fourcade in Švedinja Frida Hansdotter.