Maribor, 16. februarja - Odbojkarji Merkur Maribora so izgubili tudi šesto tekmo lige prvakov in se od tekmovanja poslavljajo brez dobljenega niza. V zadnjem krogu so v dvorani Lukna v Mariboru pred 700 gledalci z 0:3 (-22, -23, -21) izgubili proti Lokomotivi Novosibirsk.