Ustavno sodišče zavrglo pobude za presojo ustavnosti odloka za zaprtje stojnic

Ljubljana, 16. februarja - Vlada je decembra lani z odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19 zaprla praznične stojnice po državi. Nekateri gostinci so nato na ustavno sodišče naslovili pobude za oceno ustavnosti odloka, a jih je sodišče zavrglo, so danes sporočili iz ustavnega sodišča.