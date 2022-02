Scholz napovedal sprostitev večine omejitvenih ukrepov zaradi pandemije

Berlin, 16. februarja - Nemški kancler Olaf Scholz je danes sporočil, da bodo v državi do 20. marca odpravili večino omejitvenih ukrepov, sprejetih z namenom zajezitve širjenja novega koronavirusa. Zaščitne maske in ohranjanje razdalje naj bi sicer ostale v veljavi. Do odločitve prihaja v luči upadanja števila okužb v državi, ki kaže, da je bil vrh okužb dosežen.