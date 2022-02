Mineva 100 let od rojstva slikarja in teoretika Marijana Tršarja

Ljubljana, 17. februarja - Pred stotimi leti se je rodil slikar, umetnostni zgodovinar in pedagog Marijan Tršar, ki je za seboj pustil obsežen opus, z bogato zbirko likovnih del, številnimi teoretičnimi deli in več kot desetimi monografijami o slikarjih. Njegova zapuščina odraža likovnega misleca, razpetega med realizacijo slikarskih idej in razčlembo slikarskih realizacij.