Vaterpolisti na domačem turnirju z minimalnimi možnostmi za evropsko prvenstvo

Kranj, 16. februarja - Kranj bo od četrtka do nedelje gostil kvalifikacije za evropsko vaterpolsko prvenstvo, ki bo poleti v Splitu (27 .8.- 10. 9.) Iz kranjske skupine bosta na EP potovali prvouvrščeni reprezentanci. Favorita sta Francija in Nemčija, ob Sloveniji pa bodo na turnirju nastopili še Švicarji in Belgijci.