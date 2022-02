Po slabšem januarju se potniški promet na ljubljanskem letališču znova krepi

Brnik, 17. februarja - Na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana so januarja našteli 37.600 potnikov. To je sicer manj kot mesec pred tem, vendar pa so napovedi spodbudne. Letalski prevozniki so začeli povečevati število frekvenc, kar nakazuje na to, da se povpraševanje po potovanjih z letali znova povečuje, so za STA pojasnili v Fraportu Slovenija.