Počivalšek o novogoriškem načrtu za Center zelenih tehnologij

Nova Gorica, 16. februarja - Gospodarski minister Zdravko Počivalšek se je danes mudil na obisku v Novi Gorici. Srečal se je z gospodarstveniki in jim predstavil možnosti razvojnih spodbud v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Novogoriški župan Klemen Miklavič in prorektor Univerze v Novi Gorici Matjaž Valant sta mu predstavila projekt Centra zelenih tehnologij.