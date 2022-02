Sindikati javnega sektorja o tem, kako naprej, izrekanja v Svizu o stavki do četrtka zvečer

Ljubljana, 16. februarja - Glede na to da se vlada do torka ni opredelila do zahtev, ki so jih prejšnji teden sindikati javnega sektorja na pogajanjih predstavili vladni pogajalski skupini, zdaj oz. v teh dneh glavni republiški odbori sindikatov razpravljajo, kako naprej. Medtem še do četrtka zvečer poteka izrekanje članov sindikata Sviz o načrtovani splošni stavki.