Janša drevi na delovni večerji pri Macronu

Ljubljana, 16. februarja - Predsednik vlade Janez Janša se bo pred vrhom EU in Afriške unije drevi v Parizu udeležil delovne večerje, ki jo bo gostil francoski predsednik Emmanuel Macron. Srečanje bo namenjeno razmeram v Sahelu in neformalni izmenjavi mnenj o nadaljnjem sodelovanju članic EU, ki so tudi vojaško navzoče v Maliju in Sahelu, so navedli v premierjevem kabinetu.