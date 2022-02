Janša: V prihodnjih dneh in tednih bo odpravljena ali zrahljana večina omejevalnih ukrepov

Ljubljana, 16. februarja - V prihodnjih dneh in tednih bo skladno z izboljšano epidemiološko situacijo in predlogom predstavnikov zdravstva odpravljena ali zrahljana večina omejevalnih ukrepov, je na Twitterju zapisal predsednik vlade Janez Janša. Ob tem se je zahvalil vsem, ki so se cepili proti covidu-19. S tem so po njegovih besedah omogočili vračanje v normalnost.