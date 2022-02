Prizadevanja za omejitev posledic potencialnih nesreč v Jadranu dajejo rezultate

Koper, 16. februarja - Dolgoletna prizadevanja na področju omejevanja posledic v povezavi s potencialnimi nesrečami v Jadranskem morju so dala otipljive rezultate, so podčrtali sodelujoči na današnji spletni konferenci o ciljih in rezultatih ter o prebojnem procesu, ki ga je v zadnjih letih dosegel steber za kakovost okolja EUSAIR.