V Gornji Radgoni bodo športno dvorano zgradili tudi s sredstvi ministrstva

Gornja Radgona, 16. februarja - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec in župan občine Gornja Radgona Stanislav Rojko sta danes podpisala pogodbo med občino in ministrstvom o sofinanciranju izgradnje večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona. Vrednost investicije je ocenjena na nekaj več kot pet milijonov evrov.