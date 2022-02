Vrh EU in Afriške unije v Bruslju o skupni viziji do leta 2030

Bruselj, 16. februarja - Voditelji 27 članic EU in 40 držav Afriške unije bodo v četrtek in petek v Bruslju razpravljali o osvežitvi partnerstva in skupni viziji do leta 2030. V središču pozornosti bo načrt naložb v infrastrukturo, izobraževanje in zdravstvo v Afriki v vrednosti 150 milijard evrov, s katerim želi Evropa v tekmi s Kitajsko okrepiti svoje vezi s to celino.