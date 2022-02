Bruselj v javno posvetovanje o paketnem potovanju

Bruselj, 16. februarja - Evropska komisija je začela javno posvetovanje o pregledu direktive o paketnem potovanju. Posameznike, potrošniške organizacije, trgovce in poslovna združenja vabi, da do 10. maja oddajo svoja mnenja. Zbrane prispevke bo komisija upoštevala pri oceni izvajanja direktive in pripravi morebitnega predloga za spremembo akta, so sporočili iz Bruslja.