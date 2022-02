Janja Garnbret ambasadorka slovenskega turizma

Ljubljana, 16. februarja - Slovenska turistična organizacija (STO) je sklenila partnerstvo z najboljšo plezalko na svetu, večkratno svetovno prvakinjo in dobitnico zlate olimpijske medalje Janjo Garnbret. Garnbretova se je tako pridružila globalno prepoznavnim slovenskim športnikom, ki so postali ambasadorji slovenskega turizma, so sporočili iz STO.