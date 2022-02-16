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Izidi nogometne lige prvakov

Ljubljana, 16. februarja - Izidi prvih tekem osmine finala nogometne lige prvakov.

* Osmina finala, prve tekme:
- torek, 15. februar:
Paris Saint-Germain - Real Madrid    1:0 (0:0)
Sporting Lizbona - Manchester City   0:5 (0:4)

- sreda, 16. februar:
Salzburg - Bayern München            1:1 (1:0)
(Benjamin Šeško zaradi poškodbe ni igral za Salzburg)
Inter Milano - Liverpool             0:2 (0:0)
(Samir Handanović je branil celo tekmo za Inter)

- torek, 22. februar:
21.00 Chelsea - Lille
21.00 Villarreal - Juventus

- sreda, 23. februar:
21.00 Atletico Madrid - Manchester United
21.00 Benfica - Ajax
lr/lr
© STA, 2022