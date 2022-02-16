Izidi nogometne lige prvakov
Ljubljana, 16. februarja - Izidi prvih tekem osmine finala nogometne lige prvakov.
* Osmina finala, prve tekme: - torek, 15. februar: Paris Saint-Germain - Real Madrid 1:0 (0:0) Sporting Lizbona - Manchester City 0:5 (0:4) - sreda, 16. februar: Salzburg - Bayern München 1:1 (1:0) (Benjamin Šeško zaradi poškodbe ni igral za Salzburg) Inter Milano - Liverpool 0:2 (0:0) (Samir Handanović je branil celo tekmo za Inter) - torek, 22. februar: 21.00 Chelsea - Lille 21.00 Villarreal - Juventus - sreda, 23. februar: 21.00 Atletico Madrid - Manchester United 21.00 Benfica - Ajax