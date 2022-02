V Avstriji od 5. marca skoraj brez protikoronskih ukrepov

Dunaj, 16. februarja - V Avstriji bodo 5. marca odpravili skoraj vse ukrepe za zajezitev okužb z novim koronavirusom, so danes sklenili na srečanju avstrijske vlade z glavarji posameznih avstrijskih zveznih dežel in krizne skupine za usklajevanje ukrepov (Gecko). Na Dunaju so že napovedali svoja, strožja pravila.