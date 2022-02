V ljubljanski Operi Romeo in Julija v baletni postavitvi Renata Zanelle

Ljubljana, 17. februarja - SNG Opera in balet Ljubljana bo nocoj in v petek premierno uprizorilo brezčasno ljubezensko zgodbo o Romeu in Juliji Williama Shakespeara v koreografiji umetniškega vodje baletnega ansambla Renata Zanelle. Predstava na glasbo Sergeja Prokofjeva temelji na postavitvah, ki ju je zasnoval za grško in romunsko narodno opero.